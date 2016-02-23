В Англии нашли место решающей битвы времен Нормандского нашествия, произошедшего в 1069 году
15:34, 23 февраля 2016Наука и IT
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В английском графстве Девон обнаружено место битвы времен Нормандского нашествия, случившейся в 1069 году, через три года после победы Вильгельма Завоевателя при Гастингсе.
Фрагмент "Гобелена Байе", изображающего Нормандское нашествие / flickr.com/profzucker
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, битва окончательно решила судьбу англосаксонского государства.
По данным историков, сыновья последнего англосаксонского короля Гарольда II, погибшего в 1066 году при Гастингсе, попытались взять реванш и выбить нормандцев с острова.
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Битва произошла на поле между Эпплдором и Нортэмом, на севере графства, где Годвин и Эдмунд высадились 26 июня, приплыв из Ирландии на 64 кораблях.
Им противостояли объединенные силы нормандцев, бретонцев и англичан под командованием Бриана Бретонского.
Битва продолжалась весь день, стороны потеряли погибшими более 3 тыс. человек.
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