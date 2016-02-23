В Англии нашли место решающей битвы времен Нормандского нашествия, произошедшего в 1069 году

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, битва окончательно решила судьбу англосаксонского государства.

По данным историков, сыновья последнего англосаксонского короля Гарольда II, погибшего в 1066 году при Гастингсе, попытались взять реванш и выбить нормандцев с острова.

Читайте такжеВ Израиле археологи обнаружили глиняный слепок печати царя Иудеи Езекии

Битва произошла на поле между Эпплдором и Нортэмом, на севере графства, где Годвин и Эдмунд высадились 26 июня, приплыв из Ирландии на 64 кораблях.

Им противостояли объединенные силы нормандцев, бретонцев и англичан под командованием Бриана Бретонского.

Битва продолжалась весь день, стороны потеряли погибшими более 3 тыс. человек.