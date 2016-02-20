NASA показало испытания космического корабля Starliner (видео)

Инженеры NASA из Исследовательского центра Лэнгли в Хэмптоне (штат Вирджиния в США) 9 февраля 2016 года провели серию испытаний пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing, сообщает Lenta.ru.

"Несмотря на то что аппарат предназначен для посадки на суше, испытания Starliner проводились на воде. Специалисты объясняют это соображениями безопасности (корабль должен садиться на любые поверхности)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что CST-100 способен доставлять на околоземную орбиту до семи человек.

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Starliner состоит из двух частей: в одной находятся астронавты и системы жизнеобеспечения, вторая предназначена для управления кораблем и отсоединяется при его возвращении на Землю. Капсула с астронавтами способна выдержать до десяти полетов в космос.

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Первый старт Starliner должна осуществить в 2017 году ракета Atlas V с площадки 41-го космодрома на мысе Канаверал.