Американцы теряют в аэропортах 1,5 тысячи ноутбуков в день

Ежегодно американцы теряют 637 тысяч ноутбуков в аэропортах США, сообщает Computerworld со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией Ponemon Institute.

Более десяти тысяч ноутбуков пропадают еженедельно в 36 крупных аэропортах США. 65 процентов из них не возвращаются к прежнему владельцу. Около двух тысяч ноутбуков еженедельно теряются в средних и маленьких аэропортах. Из них лишь 31 процент возвращается к владельцу.

77 процентов потерявших ноутбук в аэропорту не надеются получить свой лэптоп обратно. 16 процентов заявили, что не будут предпринимать никаких действий, если потеряют лэптоп во время командировки. При этом на компьютерах 53 процентов опрошенных содержится конфиденциальная информация о деятельности их компании. В 65 процентах случаев эта информация никак не защищена.

Большинство потерявших ноутбуки не заявляют о произошедшем в полицию, так как знают, что оставили компьютер там, где не следовало. В итоге им просто стыдно признаться в своей оплошности.

Также в ходе исследования выяснилось, что хоть раз в год теряли ноутбук 76 процентов компаний. При этом похищены ноутбуки были лишь в 22 процентах случаев.

Исследование было проведено в 106 аэропортах, находящихся в 46 штатах. Всего было опрошено более 800 часто путешествующих бизнесменов.

Лента.ру