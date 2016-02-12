Google разрабатывает шлем виртуальной реальности
09:53, 12 февраля 2016Наука и IT
496 0
Компания Google проектирует новый шлем виртуальной реальности (Virtual Reality, VR), который можно будет использовать в качестве полностью самостоятельного устройства.
REUTERS
Об этом сообщает авторитетное издание Wall Street Journal со ссылкой на информацию, полученную от осведомлённых лиц.
Существующие или находящиеся в разработке VR-шлемы в той или иной степени полагаются на дополнительное устройство: это может быть смартфон, персональный компьютер или игровая приставка, передает 3DNews. Новый гаджет Google, как сообщается, будет представлять собой самодостаточный продукт All-In-One, то есть для него не потребуется дополнительный вычислительный узел.
Кроме того, как добавляет Wall Street Journal, компания Google проектирует улучшенную модификацию шлема виртуальной реальности Cardboard.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter