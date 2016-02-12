Google разрабатывает шлем виртуальной реальности

Об этом сообщает авторитетное издание Wall Street Journal со ссылкой на информацию, полученную от осведомлённых лиц.

Существующие или находящиеся в разработке VR-шлемы в той или иной степени полагаются на дополнительное устройство: это может быть смартфон, персональный компьютер или игровая приставка, передает 3DNews. Новый гаджет Google, как сообщается, будет представлять собой самодостаточный продукт All-In-One, то есть для него не потребуется дополнительный вычислительный узел.

Кроме того, как добавляет Wall Street Journal, компания Google проектирует улучшенную модификацию шлема виртуальной реальности Cardboard.