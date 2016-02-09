Ученые нашли средство против синдрома смены часовых поясов

Джетлаг может сопровождаться усталостью, бессонницей, головной болью, потерей аппетита и другими состояниями дискомфорта. Это может продолжаться несколько дней, пишет "Моя планета". В среднем время восстановления часто принимается как день за один или полтора часовых пояса, в зависимости от направления «перевода стрелок».

Читайте такжеКофе способен "переводить стрелки" внутренних часов человека - ученые

Некоторые для борьбы с этим синдромом принимают таблетки мелатонина, имитирующие гормон, который выделяется в вечернее время. Другие используют лампы дневного света. Но исследователи из Стэнфордского университета утверждают, что есть средство получше - стробоскоп (мигающая лампа), включенный в ночное время. Свет, проходящий сквозь веки спящего человека, производит перенастройку биоритмов организма.

Они протестировали метод на 39 добровольцах и обнаружили, что этот способ переводит стрелки биологических часов примерно на 120 минут. Для достижения такого эффекта было достаточно часовой вспышкотерапии.

Ученые попросили добровольцев ложиться и просыпаться в то же время каждый день в течение двух недель. Затем их попросили спать в лаборатории, где на одну часть подопытных в течение часа светили постоянным светом, а на другую – стробоскопом (двухмиллисекундные вспышки света, похожие на вспышки фотоаппарата, с периодичностью 10 секунд).

Группа, подвергнутая экзекуции с помощью вспышек, сообщила, что на следующую ночь сонливость наступила почти на два часа позже, чем обычно. Тогда как у группы, на которую светили ровным светом, сонливость в среднем задержалась на 36 минут.

Доктор Джейми Зайтцер, один из авторов исследования, называет свой метод «биологическим взломом». Клетки в задней части глаза, обнаруживающие свет, отправляют сообщения в те части головного мозга, которые отвечают за настройку биологических часов. Мигающий свет был особенно эффективным, потому что клетки в задней части мозга получали шанс на восстановление и перекалибровку в промежутки между вспышками.

Исследователи отмечают, что этот способ гораздо эффективнее и при этом доступнее других методов борьбы против джетлага. Так, чтобы добиться эффекта с помощью лайтбокса, нужно провести перед ним несколько часов.