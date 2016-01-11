Ученые предупредили о болезни, от которой могут погибнуть десятки тысяч людей

Доклад ученых был опубликован в журнале Nature Microbiology, передает Би-би-си. По оценке ученых, в 2015 году мелиоидозом заболели 165 тыс. жителей планеты, 89 тыс. из них умерли.

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Болезнь столь же смертельна, как корь, от которой в год умирает 95 тыс. человек. Для сравнения - от лихорадки Денге в год умирает около 12,5 тыс. человек.

Болезнь, также известная как болезнь Уитмора, вызывает тяжелый сепсис, который сопровождается воспалением различных органов.

Ранее считалось, что болезнь распространена лишь в Юго-Восточной Азии и на севере Австралии. Однако новые данные показывают, что болезнь встречается в Южной и Центральной Америке, Африке и на Ближнем Востоке.

По мнению экспертов, 45 стран, для которых эта болезнь типична, занижают число случаев заболеваний. Еще в 32 странах, которые никогда не сообщали о случаях заболеваний, также регулярно происходят ее вспышки.

Болезнь вызывает бактерия burkholderia pseudomallei, которая присутствует в почве, а в организм человека может попасть через небольшие порезы или при дыхании. Часто болезнь поражает работников сельского хозяйства.

Диагностировать заболевание достаточно сложно, так как оно похоже на некоторые другие бактериальные инфекции. Однако в отличие от других болезней мелиоидоз поддается лечению лишь ограниченным набором антибиотиков. Уровень смертности от болезни составляет порядка 70%.