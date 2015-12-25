Неофициальная техника VS официальная: мнимая экономия или надёжность

Люди делятся на два типа: те, что берут подешевле и те, что выбирают гарантии качества. Первые готовы на всё ради «лучшей» цены. Они покупают неофициально импортированную технику, договариваются про неофициальный импорт, лишают себя гарантий качества и обслуживания в сервисных центрах. В итоге, экономия в пару сотен гривен вырастает в регулярные расходы на ремонт техники. Скупой, как говорится, платит дважды. А то и трижды, с учётом нынешних реалий.

Другое дело – официальная техника. Владелец авторизованного телевизора

Samsung Smart TV может спать спокойно. Во-первых, гарантия на долгие-долгие годы. Во-вторых, моментальное обслуживание в сервисных центрах в рамках гарантийных обязательств компании «Samsung Electronics Украина». В-третьих, поддержка всех локальных услуг и сервисов, в том числе – платформы Smart Hub.

Smart Hub – это возможность в прямом смысле слова «управлять» своим и без того умным телевизором. Платформа обеспечивает доступ к телевизионному вещанию, разнообразным видеосервисам, веб-сайтам, приложениям, позволяет самостоятельно выбирать контент. Концепция Smart Hub превращает привычный процесс просмотра телевизора в полноценный центр развлечений для каждого члена семьи.

Обязательным условием для использования сервиса Smart Hub является локализация телевизора Samsung Smart TV на территории Украины. То есть, пользователи неофициально импортированных телевизоров Samsung не смогут воспользоваться возможностями Smart Hub.

Компания «Samsung Electronics Украина» сообщает, что с 1 ноября 2015 года в неофициально импортированных телевизорах Samsung с поддержкой Smart TV больше нет возможности активировать платформу Smart Hub.

Для того, чтобы отличить официальный телевизор от неофициального, нужно просто взглянуть на маркировку. Она на украинском языке и отмечена Национальным Знаком Соответствия требованиям Технических Регламентов, который напоминает трилистник. В конце кода модели на заводской наклейке должны быть буквы «UA».

110 авторизированных сервисных центров всегда открыты для владельцев гарантийной техники, они готовы предоставить быстрое и качественное обслуживание. А покупатели премиум-телевизоров Samsung из Киева, Харькова, Днепропетровска, Одессы, Львова и Запорожья могут ощутить преимущества программы «VIP-поддержка». Программа предоставляет много бесплатных дополнительных услуг, а скорость обслуживания для сервисных случаев не превысит 24 часа.

Компания «Samsung Electronics Украина» рекомендует приобретать только официальную технику компании. Это позволит исключить какие-либо риски и наслаждаться всеми преимуществами продукции. К тому же, делая выбор в пользу оригинального и официально продукта, вы не только действуете в рамках закона, но и получаете весь спектр своих законных возможностей. Не ограничивайте себя!

С более детальной информацией вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: www.samsung.com/ua_ru/official_tv