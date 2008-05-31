Оргпреступность использует около 6 млн. похищенных компьютеров

Количество кибератак против стран-членов Евросоюза будет увеличиваться, необходимо инвестировать больше средств в обеспечение интернет-защиты, заявил директор Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности Андреа Пиротти.

"Европа должна относиться к угрозам (кибератак) более серьезно и инвестировать больше ресурсов в сетевую и информационную безопасность", - приводит слова главы агентства РИА "Новости". По мнению эксперта, необходимо также преодолеть несбалансированность в подходах стран ЕС к обеспечению сетевой безопасности.

Пиротти отметил, что имевшие место в 2007 году кибератаки против Эстонии являются "предвестниками того, что может произойти".

Для предотвращения кибератак Пиротти призвал правительства стран ЕС создать собственные команды экстренного компьютерного реагирования, которые, по его словам, уже сформированы в 14 членах ЕС, еще десять создадут в течение ближайших 18 месяцев.

Пиротти сообщил, что организованная преступность все чаще прибегает к рассылке "спама", используя для этого порядка 6 миллионов похищенных компьютеров.

Руководитель Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности считает также необходимым, чтобы банковские и другие бизнес-структуры в странах ЕС предоставляли компетентным органам информацию о значительных компьютерных инцидентах, как это делается в США.