Мошенники похищают данные банковских карт через "обновление" WhatsApp

Ассоциация банков Сингапура предупредила пользователей мобильных телефонов на платформе Android о новом вирусе, который распространяется через поддельные обновления для приложения WhatsApp.

Об этом сообщила во вторник глава организации Онганг Ай Бун, передает ТАСС.

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По ее словам, при установлении несертифицированных обновлений популярная программа "требует ввод персональных данных, в том числе деталей банковских карт". После это встроенные в подделку вирусы отправляют информацию к мошенникам.

Кроме того, при помощи уже модифицированной программы злоумышленники способны перехватывать одноразовые смс-сообщения, направляемые банками своим клиентам при совершении покупок через интернет с оплатой банковскими картами, сообщила Онганг Ай Бун.