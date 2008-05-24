В Украине разрешено использовать улучшенное ядерное топливо из России

Государственный комитет ядерного регулирования Украины завершил процесс лицензирования использования улучшенного российского ядерного топлива ТВСА и разрешил применять его на атомных станциях Украины без ограничений.

Об этом УНИАН сообщил вице-президент НАЭК «Энергоатом» Владимир БРОННИКОВ.

Он уточнил, что Госатомрегулирования принял такое решение в мае по итогам рассмотрения документации, предоставленной «Энергоатомом».

"ТВСА прошли всю кампанию, к ним нет замечаний ни по критическим параметрам, ни по поведению конструкций. Мы представили регулятору все документы по кампании, и регулятор дал разрешение на полную загрузку", - сказал он.

Первой украинской АЭС, которая начала использовать российские сборки нового поколения, была Запорожская АЭС, загрузившая их в 2003 году в третий блок.

ТВСА - тепловыделяющая сборка нового поколения с жестким каркасом, стойким к формоизменению, производства российского концерна «ТВЭЛ». ТВСА обеспечивает возможность значительного повышения эффективности топливоиспользования на АЭС за счет увеличения глубины выгорания топлива и обеспечения длительного эксплуатационного ресурса. При допустимой сегодня на АЭС Украины глубине выгорания топлива 55 МВт сут/кг урана ТВСА имеет возможность достижения глубины выгорания топлива 68 МВт сут/кг урана и возможность ее использования в различных топливных циклах, таких как, действующий на АЭС Украины четырехгодичный цикл, внедряемые на АЭС России пятигодичный цикл и цикл с тремя перегрузками через 18 месяцев. Также ТВСА может эксплуатироваться в режиме суточного регулирования мощностью энергоблока АЭС.