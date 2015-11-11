Ученые установили, что осьминоги спасаются от депрессии решением головоломок

Калифорнийская академия наук в Сан-Франциско обнародовала удивительное видео, показывающее, как осьминог решает головоломку, чтобы добраться до вкусной еды, спрятанной в мячике для хомяка, сообщает "Моя планета" со ссылкой на Live Science. С помощью такой стимуляции ума морской обитатель держит себя в тонусе, защищаясь от депрессии.

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"Осьминоги - вообще очень умные и любознательные существа, - говорит биолог Патри Ли, который занимается созданием различных интеллектуальных упражнений для животных. - В дикой природе они используют свои интеллект и любопытство для поисков пищи и решения других проблем. В неволе им может стать очень скучно".

В естественной среде обитания осьминоги применяют различные умные тактики охоты и защиты - например, мимикрируют под окружающую среду или вжимаются в очень узкие пространства.

Осьминоги могут быть пугающе умными (нет, правда, почему до сих пор не сняли фильм про злого гения - осьминога?). Существа с восемью конечностями даже способны использовать различные инструменты. Так, они были замечены за сбором кокосовых скорлупок, которыми пользовались для защиты. Осьминога Отто, живущего в Германии, настолько раздражала слишком яркая лампочка, что он плеснул на нее водой, устроив блэкаут.

В отличие от людей, большинство нейронов осьминога находятся не в голове, а на конечностях. Так что нервная система октопусов больше похожа на интернет, нежели на человеческий мозг.

Праздное состояние негативно сказывается на настроении головоногого умницы, живущего в аквариуме, говорит Ли. Отсутствие необходимости добывать пищу погружает морских охотников в депрессию, они неохотно взаимодействуют с дрессировщиками и становятся вялыми. Чтобы противодействовать этому, для осьминогов придумывают различные головоломки.