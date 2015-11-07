Ученые нашли кости 5-килограммовых древних крыс

По мнению ученых, люди жили по соседству с гигантскими крысами несколько тысячелетий и даже питались ими. О своем открытии Джульен Луйс (Julien Louys) сообщил на конференции Американского общества палеонтологии позвоночных в Техасе, отмечается в пресс-релизе Австралийского национального университета, передает Lenta.ru.

Луйс считает древних животных крупнейшими крысами из известных науке. «Это настоящие представители мегафауны. Самая большая из них весит около 5 килограммов — как небольшой пес. Для сравнения, крупнейшие современные крысы весят меньше килограмма», — отметил ученый.

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Сейчас задача Луйса как участника проекта «Из Сунды в Сахул», посвященного миграциям древнейших людей по Юго-Восточной Азии, понять причину вымирания грызунов. Ученый считает гигантских крыс травоядными животными.

Первые люди пришли на Восточный Тимор около 46 тысяч лет назад. Долгое время они жили рядом с крысами и даже питались грызунами — судя по следам надрезов и термической обработки на костях.

Вымерли крысы совсем недавно — около тысячи лет назад. Луйс связывает их исчезновение с появлением у аборигенов металлических орудий, позволивших им расчищать лес в больших масштабах.

Существуют две основные версии причин вымирания плейстоценовой мегафауны: изменение климата (в том числе в результате падения метеорита) и действия человека — охота или уничтожение мест обитания. Вторая гипотеза недавно получила подтверждение относительно пещерных медведей. В ее пользу высказывались и исследователи, занимавшиеся изучением истории заселения Австралии. В июле 2015 года в журнале Science были опубликованы результаты анализа ДНК животных, свидетельствующие о том, что их вымирание было связано с резкими климатическими сдвигами, прежде всего потеплением в межледниковье.