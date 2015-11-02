В NASA показали снимки гигантских древних рисунков в степях Казахстана (фото)

Снимки были сделаны с помощью спутника и захватили большую часть Торгайского сельского округа Казахстана, в окрестностях которого в новокаменном веке располагалось крупное поселение, пишет Lenta.ru по информации The New York Times.

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Сами геоглифы занимают площадь, которую можно сравнить с несколькими футбольными полями. Они созданы из комплекса траншей, курганов и валов. Самые крупные узоры представляют собой косой крест и трехконечную свастику, повернутую против часовой стрелки.

Исследователи предполагают, что геоглифы были нанесены на землю для отслеживания движения Солнца по небу в течение дня. По их мнению, узоры могут быть делом рук представителей маханджарской неолитической культуры, проживавших на территории Торгайского прогиба 8-10 тысяч лет назад.

Ученые надеются, что вскоре местность смогут исследовать археологи.

Впервые геоглифы были обнаружены археологами-любителями с помощью сервиса Google Earth еще в 2007 году. Специалисты из НАСА дали задание находящимся на МКС астронавтам сделать более качественные снимки этой местности.