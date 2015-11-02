Viber получил поддержку Apple Watch

Апдейт с индексом 5.6.1 получился минорным, авторы не стали акцентировать внимание на новой возможности приложения. Как отмечает iphones.ru, помимо заявленной функции других изменений в программе не произошло.

Читайте такжеApple Watch даст возможность будущей матери мониторить сердцебиение ребенка (фото)На данный момент в Viber на часах можно лишь получать и отправлять сообщения, а так же использовать стикеры.

На большее программа на платформе watchOS 2 пока не способна.

Напомним, в апреле сообщалось, что дефект в умных часах вынудил Apple ограничить партии устройства. Брак был найден в ключевом компоненте Taptic Engine — вибромоторе, который посредством тактильного уведомления информирует пользователя о новых сообщениях и других действиях, а также отвечает за передачу пульса.