NASA представило мозаику Плутона и его крупнейшего спутника из фотографий пользователей соцсетей

Как пишет Новое время, фото были собраны во время кампании по привлечению внимания к исследованию Плутона.

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Отмечается, что NASA создали специальный виджет, по которому можно было ориентироваться, когда на земле уровень освещения примерно соответствует уровню освещения на Плутоне.

Согласно сообщению, уровень освещения на Плутоне в полдень соответствует уровню освещения на Земле на рассвете или вечером, когда темнеет.

Так, с июня, когда началась кампания виджет посетили 339 тысяч раз, всего NASA получило около 7 тысяч фотографий со всего мира, сделанных в промежуток времени, когда на Земле столько же света, сколько на Плутоне.