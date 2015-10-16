Зафиксирован первый случай передачи Эболы половым путем

Об этом они рассказали в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine, передает РИА Новости.

По последним данным ВОЗ, с февраля 2014 года лихорадкой Эбола в трех западноафриканских государствах заразились почти 24 человек, 9,6 тысячи скончались. В Либерии от Эболы умерли более 4 тысяч человек. В марте 2015 года количество жертв вируса Эбола превысило порог в 9 тысяч человек. В последнее время случаи новых заболеваний в Либерии значительно сократились, что позволяет говорить о том, что эпидемия пошла на спад.

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Сюзанна Мэйт (Suzanne Mate) из Медицинско-исследовательского института заразных болезней при Армии США в Форт-Детрике и ее коллеги выяснили, что Эбола может "прятаться" в половых органах переболевших ею людей по полгода и более, изучая загадочный, как казалось сначала, случай заражения этим вирусом.

Как рассказывают ученые, в конце марта 2015 года в один из госпиталей Либерии обратилась за помощью женщина, недавно заразившаяся Эболой. Ученые изначально не понимали, где она могла подхватить вирус, так как последние эпизоды передачи вируса произошли за несколько недель до того, как она попала в больницу.

За несколько дней до смерти она рассказала ученым о том, что незадолго до заражения она вступала в половые контакты с мужчиной, который заразился Эболой осенью прошлого года и смог выжить. Он был выписан из больницы в октябре, примерно за полгода до того, как он познакомился с зараженной женщиной.

После того, как женщина умерла, ученые разыскали, при содействии властей и служб здравоохранения Либерии, этого мужчину и получили согласие на забор проб крови, спермы и содержимого слизистых оболочек.

Первые же тесты показали, что в сперме данного африканца присутствует небольшое, но заметное количество вирусных частиц. Ученые извлекли их, проанализировали структуру генома вируса и сравнили его с тем, как была устроена РНК возбудителя Эболы из организма погибшей женщины и других жителей Либерии.

Оказалось, что вирус мужчины и женщины являются одинаковыми, что подтвердило подозрения ученых – вирус Эболы действительно может распространяться половым путем. Эта версия патогена несколько отличалась от той, которая встречается в тканях других жертв эпидемии – в ней было три новых мутации, которые ранее биологи никогда не встречали.