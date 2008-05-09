Армия США испытала дешевые высокоточные снаряды

Армия США и компания Alliant Techsystems на полигоне Юма в штате Аризона провели серию успешных испытаний 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, оснащенных системой наведения PGK (Precision Guidance Kit). Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Defense-aerospace.

По оценкам разработчиков, эффективность применения модернизированных при помощи PGK снарядов практически сопоставима с высокоточными боеприпасами Excalibur, стоимость которых на порядок выше.

В ходе одного из этапов проведенных в Аризоне испытаний впервые были выполнены стрельбы снарядом M795 с новой системой наведения. Огонь велся на дальность около 14 километров. В течение первых двадцати секунд полета боеприпас выполнил запрограммированные маневры, а затем взял курс на заданные координаты. Отклонение модернизированного снаряда от цели составило всего около 17,5 метра, в то время как аналогичный показатель у обычных неуправляемых боеприпасов может достигать 200-300 метров.

Ранее новая система наведения была успешно испытана на реактивных снарядах M549.

Система PGK предназначена для установки в носовой части боеприпасов калибра 155 миллиметров, состоящих на вооружении Армии США. В ее состав входят стабилизаторы для корректировки траектории полета и защищенный программируемый модуль GPS-наведения.