NASA создаст один из самых мощных суперкомпьютеров Земли

NASA намерено совместно с SGI и Intel к 2009 году создать один из самых быстрых суперкомпьютеров на Земле. Вычислительная мощность компьютера Pleiades составит петафлопс (1000 триллионов операций с плавающей точкой в секунду). К 2012 году планируется нарастить мощность компьютера до 10 петафлопс.

Машина будет использоваться калифорнийском исследовательском центре Эймса (Ames Research Center) для различных имитационных задач и задач по моделированию.

В настоящее время самым быстрым суперкомпьютером на земле является BlueGene/L с пиковой производительностью в 478,2 терафлопса (478,2 триллиона операций в секунду). Он возглавляет рейтинг Top 500. Ожидается, что первые петафлоповые суперкомпьютеры попадут в список в июне 2008 года. Таким образом, к 2009 году компьютер NASA не обязательно станет самым быстрым, но сможет рассчитывать на одну из пяти верхних строчек.

Производительность нынешнего суперкомпьютера NASA, Columbia, составляет 88,88 терафлопса. Пока он является двадцатым по мощности суперкомпьютером планеты и используется для изучения поведения гиперзвукового самолета, имитации высадки посадочных модулей и моделирования ткани скафандра.

Лента.ру