На Кубе поступили в свободную продажу персональные компьютеры

Жители Кубы получили возможность свободно приобретать персональные компьютеры, сообщает «Газета.Ру».

С началом продаж в гаванском торговом центре Carlos III собралась целая толпа, однако большинство жителей столицы пришли просто посмотреть, так как приобрести компьютер стоимостью около 800 долларов большинству кубинцев, получающих в среднем 20 долларов в месяц, не по карману.

Ограничения на продажу компьютеров снял своим распоряжением новый кубинский лидер Рауль КАСТРО. Однако доступ в интернет для кубинцев пока еще остается под запретом.

Ранее в свободную продажу поступили также сотовые телефоны и DVD-проигрыватели.