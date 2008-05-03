На Кубе поступили в свободную продажу персональные компьютеры
11:57, 03 мая 2008Наука и IT
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Доступ в интернет остается под запретом
Жители Кубы получили возможность свободно приобретать персональные компьютеры, сообщает «Газета.Ру».
С началом продаж в гаванском торговом центре Carlos III собралась целая толпа, однако большинство жителей столицы пришли просто посмотреть, так как приобрести компьютер стоимостью около 800 долларов большинству кубинцев, получающих в среднем 20 долларов в месяц, не по карману.
Ограничения на продажу компьютеров снял своим распоряжением новый кубинский лидер Рауль КАСТРО. Однако доступ в интернет для кубинцев пока еще остается под запретом.
Ранее в свободную продажу поступили также сотовые телефоны и DVD-проигрыватели.
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