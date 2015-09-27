"Кровавая Луна" взойдет в ночь на понедельник - NASA
18:02, 27 сентября 2015Наука и IT
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В ночь на понедельник, 28 сентября, астрологи обещают жителям Земли редкое небесное явление под названием «Кровавая Луна», что случается раз в два или три десятилетия.
Этой ночью землянам стоит будет посмотреть на Луну / astronet.ru
«Кровавая Луна» – это когда тень Земли бросает красноватый блеск на «увеличенную» Луну, которую еще называют «Суперлуной» (это происходит, когда орбита Луны находится ближе всего к Земле, делая его ярче, чем обычно).
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Как передает Радио Свобода со ссылкой на NASA, при ясном небе «Кровавую Луну» увидят жители Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Западной части Азии и восточной части Тихого океана.
«Кровавая Луна» продлится меньше двух часов и начнет свое восхождение в ночь на 28 сентября, примерно в 3 часа ночи по киевскому времени.
Последний раз такое явление было более 30 лет назад, а следующее – не ранее 2033 года.
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