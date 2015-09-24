Ученые определили мозговую схему, формирующую память человека о событиях

Где и когда разделены на два потока информации - они работают по схеме, которая соединяет гиппокамп и область энторинальной коры головного мозга, пишет "Моя планета" со ссылкой на The Daily Mail. Ученые обнаружили в энторинальной коре два скопления нейронов, которые передают эту информацию. Эти скопления делятся на островные и океанские клетки.

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Предыдущие модели работы памяти основывались на том, что информацию о времени и контексте события отделяет друг от друга гиппокамп. Однако новое исследование показало, что эта информация уже достигает гиппокампа в разделенном виде.

«Это предполагает, что существует функция, разделяющая информацию надвое еще до гиппокампа. Есть один путь, который снабжает гиппокамп временной информацией, и другой, который направляет туда же контекстуальное изображение», - отметил исследователь Чен Сан.

Расположенная рядом с гиппокампом энторинальная кора транслирует сенсорную информацию из других участков коры головного мозга в гиппокамп, где и формируются воспоминания.

В 2014 году исследователи сообщили, что окруженные океанскими островные клетки необходимы мозгу, чтобы сформировать воспоминания, связывающие два события, которые происходят в быстрой последовательности. В новом исследовании ученые обнаружили, что океанские клетки нужны, чтобы создать представление о местоположении, где происходило событие, то есть они важны для контекстных представлений.

Чтобы обнаружить эти функции, нейробиологи маркировали две группы клеток флуоресцентной молекулой, которая освещается, когда связывается с кальцием - признак того, что нейрон «зажегся». Это позволило ученым определить, какие клетки были активны во время задач, требующих, чтобы мыши отличили два разных окружения или связали два события во времени.

Исследователи также использовали технику, которая позволила им управлять деятельностью нейрона при помощи света. Благодаря своим манипуляциям они выяснили, как менялось поведение мышей при блокировке островных или океанских клеток. Так, когда они заблокировали океанские клетки, животные не смогли связать определенную окружающую среду со страхом после получения там травмы ноги. А блокировка островных клеток позволяла исследователям удлинять или сокращать промежуток времени между событиями, которые были связаны в памяти мышей.

По мнению ученых, островные клетки помогают животному проложить путь через пространство, а океанские - понять, где оно находится в определенный момент.

Теперь нейробиологи исследуют, как энторинальная кора и другие части мозга представляют время и место. Исследователи также разбираются в вопросе о том, как информация о выборе времени и местоположении обрабатывается мозгом, чтобы создать полную память о событии.