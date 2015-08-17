Ученые из США создали полимер для своевременного выявления сотрясения мозга

Авторы рассчитывают, что изобретение пригодится для создания военных и спортивных шлемов, передает Lenta.ru со ссылкой на портал Phys.org. Ученые отмечают, что в условиях боевых действий или состязаний не всегда возможно оценить, насколько сильным был тот или иной удар. Меняющий цвет материал упростит выявление травм, способных вызвать сотрясение мозга, и позволит оказать пострадавшему своевременную медицинскую помощь.

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В основе изобретения - фотонные кристаллы, созданные с помощью голографической литографии. Под этим термином в физике подразумевается среда, которая характеризуется периодическим изменением показателя преломления. Кристаллы реагируют на деформацию сменой цвета. Для их работы не требуется источник питания, а получившийся материал достаточно легок, чтобы не увеличивать значительно вес изделия, на котором его используют в качестве защитного покрытия. Исследователи разработали технологию, позволяющую производить необходимые кристаллы в промышленных масштабах.

В 2008 году в университете разработали специальные наклейки из фотонных кристаллов, под воздействием ударной волны меняющих цвет. Предполагалось, что они помогут солдатам в горячих точках оперативно оценивать силу взрывов, не прибегая к громоздкому и дорогостоящему оборудованию.