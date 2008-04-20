Евросоюз решил бороться с терроризмом в интернете

На субботней встрече в Люксембурге министры Европейского Союза приняли решение ужесточить закон о борьбе с терроризмом, передает BBC. Согласно новым поправкам, преступлениями будут считаться любое публичное побуждение к террористической деятельности, в том числе пропаганда терроризма в интернете, а также вербовка и тренировка террористов с помощью интернет-сайтов.

По мнению политиков Евросоюза, внесенные в закон о борьбе с терроризмом изменения стали существенным улучшением европейского законодательства, так как интернет является мощным инструментом воздействия.

Отныне суды будут наделены правом требовать закрытия экстремистских сайтов. В то же время министры ЕС отметили, что, в соответствии с требованиями скандинавских стран и представителей правозащитных организаций, новые поправки не будут использоваться для ограничения свободы слова.

Помимо внесения поправок в закон о борьбе с терроризмом, был принят план, согласно которому до конца 2008 года будет создана специальная система оповещения о фактах кражи взрывчатых веществ и детонаторов. Целью этого плана является предотвращение попадания взрывчатки в руки террористов.

Как ранее сообщил координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов (Gilles de Kerchove), слова которого приводит агентство, угроза терроризма в Европе не уменьшается, а в интернете существует около пяти тысяч сайтов, используемых террористами для создания радикальных настроений у европейской молодежи.

Лента.ру