На автобанах Германии могут появиться полуавтоматические грузовики

Уже в скором времени концерн Daimler намерен начать тестировать на автобанах Германии полуавтоматические грузовики.

Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Как заявил изданию член правления концерна Вольфганг Бернхард (Wolfgang Bernhard), они надеются "в течение ближайших недель получить разрешение на испытания", которые будут проводиться на всей территории страны, начиная с федеральной земли Баден-Вюртемберг.

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По словам менеджера, массовое производство полуавтоматических грузовиков может начаться "в течение двух-трех лет", и они появятся на рынке раньше, чем аналогичные легковые автомобили. Это, полагает Бернхард, будет способствовать повышению уровня безопасности на дорогах. "97 процентов аварий на дорогах связаны с человеческим фактором. В целом машина управляет автомобилем значительно безопаснее, чем человек", - добавил он.

При этом во время испытаний в кабине будет находиться человек.

"Мы можем полностью передать управление машине, - пояснил Бернхард, - в том числе, торможение и набор скорости, но поездка должна вестись под контролем".

До появления полностью автоматизированных автомобилей, полагает менеджер, должно пройти еще несколько лет.