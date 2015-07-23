Ученые выяснили, что выбор музыки зависит от типа мышления человека

Так считают ученые из Кембриджского университета, передает Би-би-си. Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Plos One, люди, движимые скорее эмоциями, чаще слушают более мелодичную, неэнергичную музыку.

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А люди, склонные к систематизированию информации и анализу, как правило, любят музыку в стиле панк или хэви-метал.

Ученые считают, что их исследование может повлиять на мир музыкальной индустрии.

Люди нередко переключают музыкальные каналы в поисках мелодии, которая им нравится. Но для ученых остается загадкой, под влиянием каких именно факторов совершается этот выбор.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, ученые исследовали поведение 4 тыс. человек, проведя на них серию тестов. Во-первых, испытуемых попросили ответить на вопросы о себе. Тест был составлен так, чтобы по его итогам человека можно было отнести либо к эмоциональному, либо к рациональному типу мышления.

Например, испытуемых спрашивали, интересуются ли они устройством машинных двигателей, и отдельно от этого узнавали, как хорошо им удается предугадывать поведение людей и понимать их чувства.

Участников исследования попросили прослушать 50 небольших фрагментов музыки 26 различных стилей и попросили оценить каждое произведение по десятибальной шкале.

Люди, движимые скорее эмоциями, чаще отдавали предпочтение R&B, мягкому року и фолк-музыке. А те, кто склонен к анализу, обычно выбирали авангардный джаз и хэви-метал.

Испытуемые с высокими способностями к сопереживанию, скорее всего, предпочтут произведения Джефа Бакли и Норы Джонс. А любители все систематизировать наверняка воодушевятся творчеством группы "Металлика".

Ученые выяснили, что даже внутри одного жанра люди выбирали композиции, отличающиеся по стилю и интенсивности исполнения, в зависимости от типа их мышления.

Аспирант Кембриджского университета Дэвид Гринберг предполагает, что эти исследования могут взять на вооружение представители музыкальной индустрии. "Огромные суммы денег вкладываются в развитие алгоритмов, выбирающих для вас музыку, которую вы захотели бы послушать. Например, программа Spotify в приложении Apple Music. Зная тип мышления человека, такие сервисы могли бы корректировать свои предложения для слушателей", - отметил Дэвид Гринберг.