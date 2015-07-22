Генетики раскрыли подробности заселения Америки выходцами из Старого Света

Homo sapiens прибыли в Новый Свет через Берингов пролив за исторически короткий промежуток времени, а не несколькими волнами, утверждают авторы статьи в журнале Science.

Маанаса Рагхаван (Maanasa Raghavan) из копенгагенского Музея естественной истории и ее коллеги из США, России и других стран провели секвенирование и сравнение геномов современных и древних обитателей Нового Света, Сибири и Океании, сообщает Lenta.ru.

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Ученые пришли к выводу, что первые американцы мигрировали из Сибири не ранее чем 23 тысячи лет назад, в суровый периодпоследнего ледникового максимума.

Кроме того, не менее восьми тысяч лет предки индейцев провели в Берингии — палеогеографической области на границе северо-восточной Азии и северо-запада Северной Америки. Только таяние ледников (примерно 13 тысяч лет назад) открыло им путь к внутренним областям континента. К тому же периоду относится разделение предков индейцев на две ветви, впоследствии положивших начало многочисленным народностям Нового Света.

Исследователи утверждают, что генетические различия между американскими аборигенами являются не результатом смешения различных волн мигрантов из Старого Света, а исключительно последующих событий истории региона. Они оспаривают «палеоамериканскую» теорию об австрало-меланезийском происхождении некоторых групп индейцев.

Сильные генетические «сигналы» австрало-веддоидной расы нашли только уалеутов, которые оказались ближе к жителям Восточной Азии, Океании и денисовцам. Данные археологии говорят о том, что в бурной истории Алеутских островов имел место приток австрало-меланезийского и сибирского населения. Более того, часть «новых» генов в дальнейшем попала к другим группам индейцев: именно так можно объяснить слабое присутствие генов, характерных для коряков, у аборигенов Южной Америки.