Американские ученые создали водоросли со вкусом бекона

От встречающихся в природе дульсе этот сорт унаследовал ярко выраженный вкус бекона, который проявляется при обжаривании и копчении. Особенность искусственно выведенной разновидности в том, что растет она очень быстро. Как отметили исследователи, в двух лабораторных ящиках они могут за неделю выращивать от 9 до 13 килограммов водорослей, пишет Lenta.ru.

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В США 400 граммов дульсе стоят от 60 долларов. Изобретение орегонских ученых позволит сделать их доступнее для широкого круга потребителей.

Команда исследователей пригласила повара Джейсона Болла (Jason Ball) для разработки коммерческих продуктов с использованием нового сорта. Изучив примерно 50 вариантов — от лапши быстрого приготовления до пива, — экспериментаторы решили, что первым подобным продуктом станет салатный соус, а затем, скорее всего, появятся крекеры из водорослей.

Возглавивший проект профессор Крис Лэнгдон (Chris Langdon) рассказал, что впервые вывел новый сорт 15 лет назад, чтобы создать корм для моллюсков, известных как галиотисы, или морские ушки.

Предполагалось, что водоросли будут расти, поглощая отходы жизнедеятельности улиток, а улитки, в свою очередь, станут питаться водорослями. Впоследствии Лэнгдон отказался от использования морских ушек, но эксперименты по разведению дульсе приостанавливать не стал.

Водоросли дульсе по питательной ценности вдвое превосходят кудрявую капусту кале, а содержание белка в них доходит до 19 процентов. До сих пор их обычно измельчали и использовали в качестве приправы.