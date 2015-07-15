"ВКонтакте" создаст аналог Instagram
Социальная сеть "ВКонтакте" запускает фотоприложение, аналогичное сервису Instagram.
Об этом сообщает ТСН.
Приложение, название которого не сообщается, сейчас находится на премодерации в онлайн-магазине App Store.
Программа в будущем будет работать и на Android-устройствах, но заявка на размещение в Google Play пока не подана — "ВКонтакте" ориентируется на одобрение от Apple.
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Представитель социальной сети заявил, что у приложения будут функции, которые отличают его от конкурентов. Главная из них — это полная синхронизация с "ВКонтакте".
Кроме того, в новом фотоприложении можно будет менять настройки фильтров, отправлять снимки друзьям и пользоваться особым режимом цветокоррекции.
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Впервые о новой программе стало известно в конце мая этого года.
Ранее УНИАН сообщал, что приложение социальной сети "ВКонтакте" удалили из онлайн-магазина Google Play. Российские СМИ предположили, что удаление "ВКонтакте" с Google Play могло произойти из-за жалобы одного из правообладателей музыкального контента.