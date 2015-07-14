Возле Австралии исследователи обнаружили подводные вулканы возрастом 50 миллионов лет

Находка может стать ключом к разгадке разделения Австралии и Новой Зеландии, сообщает Новое Время со ссылкой на ВВС.

Один из вулканов возвышается над морским дном на 700 метров, а его кратер простирается на 1,5 километра.

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Ученые говорят, что сегодня фотографии поверхности Марса можно увидеть чаще, чем то, что происходит под водой, и надеются, что находка поможет лучше изучить строение земной коры и состав слоев мантии Земли.

Ранее УНИАН сообщал, что геологи из университета Аризоны заявили, что в ближайшем будущем они смогут достаточно точно и заблаговременно предсказать, когда произойдет очередное извержение и взрыв Йеллоустонского супервулкана, потенциально способного вызвать очередное массовое вымирание на Земле.