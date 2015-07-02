Ученые нашли новый метод установления времени смерти

Как говорят ученые, новая технология позволяет определять время наступления смерти с точностью до часа даже по истечении 10 дней, передает Би-би-си.

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Зоологи доказали, что определенные протеины свиных тканей с течением времени распадаются крайне предсказуемо, что позволяет определить время смерти с высокой точностью.

В связи с этим, учитывая сходство строения свиньи и человека, патологоанатомы того же университета проанализировали 60 образцов человеческой ткани и пришли к выводу, что в мышечных белках умерших людей наблюдаются аналогичные процессы.

Теперь группа ученых намерена систематизировать результаты исследования по полу, температуре, влажности и индексу массы тела.

Как только техника будет отшлифована, она найдет себе применение в криминалистике, уверены ученые.