Рекламное ПО возглавило рейтинг самых распространенных интернет-угроз в Украине в разгар эпидемии COVID-19

Цель рекламного программного обеспечения - заражать устройства, похищать конфиденциальную информацию или средства пользователей.

Международная компания, разрабатывающая антивирусное программное обеспечение и выступающая экспертом в области киберзащиты, ESET опубликовала рейтинг самых распространенных интернет-угроз в Украине за первый квартал 2020 года, который возглавило рекламное программное обеспечение (ПО).

«Согласно данным системы обратной связи ESET LiveGrid, самым активным в Украине стало рекламное программное обеспечение. Стоит отметить, что рекламное ПО распространяется в виде нежелательных всплывающих окон с целью сбора данных о конкретном пользователе, перенаправления на вредоносные веб-сайты или загрузки шпионских программ и других видов вредоносного ПО на устройство», - сообщается на сайте ESET.

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Специалисты ESET наблюдали наиболее активный рост рекламного ПО в феврале и марте 2020 года. Эксперты связывают такую тенденцию с тем, что киберпреступники используют панику среди людей для распространения ложной рекламы труднодоступных товаров для защиты здоровья, а также различных фейковых новостей о способах лечения или изобретенной вакцине от болезни. Настоящая цель такого ПО — заражать устройства, похищать конфиденциальную информацию или средства пользователей.

«Согласно данным ESET LiveGrid два месяца подряд первую и вторую позицию занимают угрозы JS/Adware.Adport и JS/Adware.Subprop соответственно, которые позволяют перенаправлять пользователя на рекламные сайты и осуществлять вредоносную активность. Также остается в украинском рейтинге уже ранее известная угроза JS/Adware.Agent.AF, которая была самой распространенной в прошлом году», - добавили IT-эксперты.

Во избежание заражения устройств шпионскими программами и различными вирусами, а также, чтобы не стать жертвой фишинг-атак, эксперты ESET рекомендуют интернет-пользователям не нажимать на любые всплывающие рекламные объявления и не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях или электронной почте, избегать использования общедоступных Wi-Fi-сетей, которые могут быть недостаточно защищенными, регулярно обновлять все программы и операционную систему устройства до актуальных версий, а также делать резервные копии важных файлов.

«Специалисты ESET рекомендуют использовать решения по безопасности для домашних ПК и мобильных устройств, которые помогут обеспечить защиту от различных видов угроз», - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.