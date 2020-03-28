Создатель глобального спутникового интернета OneWeb заявил о банкротстве

Причиной банкротства компания называет мировой экономический кризис, спровоцированный пандемией CoV-2.

Создатель глобальной сети спутникового интернета OneWeb заявил о банкротстве.

Об этом сообщает N+1.

Планировалось, что компания разместит на низкой околоземной орбите 650 спутников, причем 74 аппараты уже запущены.

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OneWeb вместе со SpaceX была одной из двух компаний, которые приступили к созданию глобальных группировок спутников для обеспечения доступа к интернету.

В соответствии с проектом OneWeb, система будет состоять из 650 спутников, которые будут расположены в 12 различных слоях на высоте орбиты 1200 км.

За создание аппаратов соответствует Airbus Defence и Space. Спутники должны связываться с пользовательскими терминалами или крупными надземными станциями.

Несмотря на промежуточный успех, OneWeb объявила, что не смогла получить финансирование, которое обеспечило бы ей запуск остальных спутников и надземных станций. Причиной банкротства компания называет мировой экономический кризис, спровоцированный пандемией CoV-2.

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