Киевляне смогут найти метро на звук

До конца мая все входы в станции метрополитена в Киеве оборудуют звуковыми ориентирами, которые будут способствовать ориентированию людей с проблемами зрения.

Как сообщается на официальном веб-портале КП “Киевский метрополитен”, в первом квартале этого года 16 звуковых ориентиров уже были установлены на некоторых станциях метрополитена: «Дарница» (оба выхода), «Крещатик», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого», «Золотые ворота», «Дворец спорта», «Академгородок», «Лыбидская» и «Кловская».

Для оборудования всех входов в станции метрополитена всего будут приобретены 76 специальных приборов.

Как информирует Киевский метрополитен, его специалистами разработана проектная документация на размещение мультимедийных рекламных дисплеев, аналогичных тем, которые уже установлены на Сырецко-Печерской линии на перегоне между станциями “Лукьяновская” и “Золотые ворота”, между станциями “Печерская” и “Дружбы народов”.

КП „Киевский метрополитен” заключен договор на установку аналогичных дисплеев на перегонах между станциями „Театральная” и „Крещатик”, „Республиканский стадион” и „Площадь Льва Толстого”, „Майдан Незалежности” и „Площадь Льва Толстого”.