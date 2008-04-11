Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что Украине невыгодно создавать полный цикл производства ядерного топлива на своей территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

По его словам, «Украина имеет все технические возможности для создания полного цикла», в частности для обогащения урана, но технологически это достаточно сложно, а экономически требует значительных средств.

Поэтому, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, на сегодняшний день обогащение урана для украинских атомных электростанций лучше осуществлять за пределами государства, поскольку эта технологическая операция содержит много рисков, в том числе и экологических.

Справка УНИАН. В настоящее время монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году истекает срок действия долгосрочного контракта на поставку свежего ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».

30 марта 2007 года «Энергоатом» и американская Westinghouse подписали контракт на поставку ядерного топлива с 2011 года. Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС в течение 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.