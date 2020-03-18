"Наступит глобальный голод": ученые смоделировали последствия локальной ядерной войны

Ученые предположили, что возможная ядерная война между Индией и Пакистаном приведет к выбросу в атмосферу порядка пяти миллионов тонн сажи.

Ученые смоделировали последствия регионального ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.

Оценку возможных событий представили в журнале PNAS европейские и американские ученые во главе с Йонасом Ягермейром из Потсдамского института исследований климата, передает Naked Science.

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Ученые предположили, что возможная ядерная война между Индией и Пакистаном приведет к выбросу в атмосферу порядка пяти миллионов тонн сажи. Достигнув стратосферы, она быстро распределится вокруг планеты, снижая количество солнечного света, достигающего поверхности.

Моделирование показывает, что средняя глобальная температура при этом упадет на 1,8 градуса по Цельсию как минимум на пять лет. Это, в свою очередь, приведет к резкому снижению урожайности основных культур, кормящих человечество: пшеницы, риса, кукурузы и сои. Их производство в течение того же времени будет сокращаться на 11% в год.

Ученые показали, что сильнее всего урожайность упадет в более северных регионах Европы, России, Китая, Канады, США. Производство кукурузы в Америке снизится на 20 процентов, в России - на 50 процентов. Однако сильнее пострадают более южные и населенные страны, неспособные производить достаточно продуктов для своих многочисленных жителей и не имеющие возможности получать необходимые запасы.

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Как только развитые государства введут запрет на экспорт дефицитной продовольственной продукции, в них может разразиться настоящий голод.

По оценкам ученых в примерно 70 странах с общим населением 1,3 миллиарда человек, население сократится более чем на 20 процентов. Наиболее подвержены этой угрозе Бангладеш, Йемен, Сирия, Сомали, Руанда, Нигер и Гондурас.

«Даже такая региональная, ограниченная ядерная война будет иметь самые опустошительные непрямые последствия в глобальном масштабе. Они могут превзойти крупнейшие вспышки голода, которые только были задокументированы в исторических документах», - подытожил Ягермейр.