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Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

10:06, 14 марта 2020
Наука и IT
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Агентство Reuters

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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Отмечается, что выход Гейтса связан с желанием посвятить больше времени благотворительной деятельности. Он останется техническим консультантом гендиректора Microsoft Сатьи Наделли.

В то же время бизнесмен вышел из совета директоров инвестиционного фонда Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.

64-летний Билл Гейтс занимал пост гендиректора Microsoft с 2008 года. Он покинул должность ради Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который поддерживает социальные, образовательные и другие проекты.

Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с Полом Алленом, который умер в 2018 году. Бизнесмен занимает второе место в списке самых богатых людей мира с состоянием в 103,6 миллиарда долларов.

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