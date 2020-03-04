Изображению леопарда на саркофаге из Египта вернули вид, каким он был 2 тысячи лет назад

Рисунок животного играл роль талисмана, который должен был дать покойному силы перейти в загробную жизнь.

Археологи опубликовали цифровую цветную реконструкцию фрагмента саркофага, найденного вблизи города Асуан, которому около двух тысяч лет. Фрагмент изображает морду леопарда. В древнем Египте животное было символом силы и решительности.

Как пишет Newsweek, саркофаг нашли чуть больше года назад в некрополе в пустыне недалеко от мавзолея Ага Хана на западном побережье Нила. Ученые выяснили, что древнее место погребения берет свое начало примерно с седьмого века до нашей эры. Свежие оценки, однако, говорят, что некрополь младше и был создан лишь в третьем веке нашей эры.

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Археологи утверждают, что изображение леопарда было размещено напротив головы умершего, отыгрывая роль талисмана, который должен дать ему силы пройти в Царство мертвых.

Подобные животные были довольно распространенным мотивом в египетских погребальных обрядах. Поэтому их часто изображали на гробах и других погребальных предметах. Чтобы не потерять навсегда этот конкретный рисунок леопарда, команда ученых реконструировала фрагмент, используя цифровые технологии, чтобы сделать цвета ярче.