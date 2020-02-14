IT-специалисты ESET дали советы, как не нарваться на мошенников на сайтах знакомств в День Валентина

Согласно данным отчета об интернет-преступности за 2018 год, убытки от онлайн-мошенничества с использованием романтической тематики составили почти 363 млн долл.

Специалисты международной IT-компании ESET – эксперта в области киберзащиты - дали советы ко Дню Святого Валентина, как в поисках второй половинки не нарваться на мошенников на сайтах знакомств.

«Согласно данным отчета об интернет-преступности за 2018 год, убытки от онлайн-мошенничества с использованием романтической тематики составили почти 363 млн долл. При этом многие жертвы теряли все свои сбережения или даже попадали в долги. В связи с распространением такого вида мошенничества онлайн, особенно в преддверии Дня Святого Валентина, специалисты ESET подготовили перечень распространенных признаков, которые помогут распознать мошенников, которые ищут ключ не к сердцу, а к кошельку жертвы», - сообщили в компании ESET, добавив, что до 30% жертв такого вида онлайн-мошенничества сами того не зная фигурировали в уголовных схемах, связанных с отмыванием денег, а в некоторых случаях привлекались к перевозке незаконных веществ через границу.

Так, согласно данным IT-специалистов, злоумышленники, как правило, используют в личном профиле не свои фото, а снимки моделей. Кроме того, для правдоподобности мошенники могут похищать фотографии реальных людей. В обоих случаях для того, чтобы обезопасить себя, можно осуществить быструю проверку путем обратного поиска фотографий в разделе изображений Google.

«Перейдите на этот ресурс, нажмите значок камеры и перетащите туда URL-адрес фото или сам снимок. Если фото нового знакомого у вас только на телефоне, тогда сделайте снимок экрана, загрузите его на свой компьютер и проверьте способом, приведенным выше», - советуют эксперты по кибербезопасности.

Распознать злоумышленника можно по манере общения в сети.

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По данным ESET, основным признаком онлайн-мошенничества является слишком быстрое развитие отношений и признания в любви в течение первых нескольких часов общения.

«Мошенники используют этот прием, чтобы вы забыли об осторожности, а злоумышленники могли в конце концов достичь своей конечной цели – получить доступ к вашим средствам. Стоит отметить, что большинство сервисов знакомств позволяют заблокировать и сообщить о профиле потенциального мошенника, а команда модерации приложения может удалить его», - пояснили эксперты.

Как сообщают в компании ESET, другой признак недобрых намерений нового виртуального знакомого - попытка перейти к общению с вами на другой коммуникационной платформе, что может быть связано с тем, что на платформах для знакомств существуют способы выявления онлайн-мошенничества. Чтобы избежать запуска этих механизмов, злоумышленники пытаются получить ваш номер телефона или найти ваш профиль в приложениях для обмена сообщениями.

«Помните, что на момент знакомства вы уже даете слишком много личной информации человеку, которого практически не знаете. Если новый знакомый сразу просит начать общаться в другом приложении или социальной сети, будьте осторожны и лучше сообщите о таких попытках разработчикам платформы», - добавили специалисты ESET.

Эксперты отметили, что другим признаком онлайн-мошенничества является невозможность встретиться с собеседником. Каждый раз, когда вы будете пытаться запланировать встречу, у злоумышленника наготове будет новое оправдание. Несколько отмен – это нормально, но отказ от каждого предложенного свидания должен стать для вас тревожным сигналом, после которого стоит поговорить с новым знакомым об истинных причинах его нежелания выйти из виртуального пространства.

Еще одной схемой мошенничества, по данным IT-специалистов, является создание поддельных профилей и общение от имени иностранцев. Поэтому следует быть осторожнее, если житель англоязычной страны допускает много ошибок в написании слов.

«Если у вас уже возникли сомнения, вы можете спросить собеседника больше о местности, где человек проживает. Кроме того, следует поискать информацию о новом знакомом в Google. Однако эту тактику следует использовать только как вспомогательное средство проверки, поскольку аферисты также могут ею пользоваться для ответа на ваши вопросы», - уточнили в ESET.

Через некоторое время после знакомства, по данным экспертов по кибербезопасности, мошенники могут попробовать одолжить у вас денег. Как правило, они сначала просят небольшую сумму на ремонт автомобиля или покупку лекарств. Но со временем они неуклонно увеличивают нужную сумму, часто придумывая новые истории, например, об оплате медицинских счетов своего больного родственника.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.