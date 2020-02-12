Робопес Spot “пройдет стажировку” на норвежской нефтяной вышке

Камеры и сенсоры Spot будут полезны для поиска мест утечки газа.

Четырехлапого робота Spot американской компании Boston Dynamics будут испытывать на нефтяной вышке в Норвежском море, наряду с прочими роботами и дронами.

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Как сообщает New Atlas, норвежская компания Aker BP начнет испытания уже в этом году. Специалисты хотят узнать, как машины могут помочь с процедурами инспекции оборудования.

Так, камеры и сенсоры Spot будут полезны для поиска мест утечки газа. Специалисты ожидают, что он сможет добраться до мест, недоступных человеку и сделать работу безопаснее.

В Aker BP заявили, что в перспективе хотят автоматизировать все операции, чтобы сделать рабочий процесс эффективнее и безопаснее.

Напомним, американская роботостроительная компания Boston Dynamics в сентябре прошлого года начала принимать коммерческие заказы на своего четырехлапого робота Spot, который получил известность в сети благодаря вирусным видео и мемам.

В американском штате Массачусетс робопса несколько месяцев тестировала полиция.