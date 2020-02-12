Молодые коровы тоже проходят через период «подросткового максимализма»

Ученые выяснили, что животные в процессе своего взросления могут становиться более смелыми и готовыми искать себе приключения.

Люди оказались не единственными, кто проходит через непростой этап полового созревания, когда мощные гормоны наполняют тело, заставляя настроение меняться каждый день. Ученые обнаружили, что коровы проходят через такую же фазу эмоционального смятения, которое дестабилизирует их личности.

Об этом пишет The Guardian, поясняя, что такие выводы появились после широких наблюдений за взрослением голштинской породы коров: от теленка до взрослой особи.

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«Наше исследование определило период нестабильности в личности на фоне полового созревания», - сказала профессор благосостояния животных в Университете Британской Колумбии в Канаде Нина Фон Кейсерлингк.

Одни коровы становились более стеснительными в период полового созревания, а другие же были смелее. Некоторые меньше протягивали нос к новым людям или объектам, в то время как другие исследовали мир интенсивнее. Наблюдения проливают свет на плохо исследованное измерение жизни парнокопытных. Предыдущие попытки определить личность животных в разном возрасте обнаружили, что они относительно стабильны в ранней юности и зрелом возрасте. Однако, подростковый период оставался загадкой.

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Теперь ученые выяснили, что несмотря на стабильность телят и уже взрослых коров, в период полового созревания их поведение становится менее предсказуемым. Исследование характера животных и того, как он меняется с возрастом, может пойти на пользу фермерским практикам. К примеру, ранее ученые установили, что из-за стресса коровы могут меньше кушать, расти медленнее и давать меньше молока.