Ученые вырастили древние растения из семян, которым две тысячи лет

Семена, из которых удалось вырастить деревья, нашли во время раскопок на территории современного Израиля.

Исследователи вырастили шесть иудейских финиковых пальм, использовав семена, которым около 2 тысяч лет. Финиковые пальмы – одно из древнейших одомашненных фруктовых деревьев в мире. Они играют символическую роль на Ближнем Востоке, а также в мусульманстве, христианстве и иудаизме.

Как пишет Newsweek, исследования свидетельствуют, что выращиванием этих растений человечество занималось еще в Месопотамии и Верхнем арабском заливе около 7 тысяч лет назад. Королевство Иудея – древний геополитический регион, который возник в 11 веке до нашей эры в южной части исторической земле Израиля.

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На самом деле несколько выдающихся классических писателей включительно с Геродотом и Плинием Старшим писали о том, что плоды иудейской финиковой пальмы почитали в древнем мире за их размер, сладкий вкус и длительный срок хранения, а также за лечебные свойства.

«Я врач, и на протяжении последних 20 лет исследовала определенные медицинские растения в этом регионе», - сказала главный автор исследования из Центра исследования естественной медицины Луиса Борика в Израиле Сара Саллон.

«Наше исследование показало, что многие растения стали очень редкими, или под угрозой исчезновения. Поэтому я начала все больше интересоваться тем, что раньше росло на территории Израиля», - пояснила она.

Она отметила, что в античные времена на территории страны росли известные финиковые деревья, которых в современности нет совсем. Когда Иудея попала под правление Римской империи, финики очень ценились захватчиками. Поэтому плоды пальмы экспортировали в другие части мира. Культивация финиковых пальм в регионе продолжалась в периоды Византии и арабского правления (4-11 век нашей эры).

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Но до 19 века от этой культуры деревьев не осталось и следа. Одна из причин – изменение климата. Однако, исчезновению деревьев способствовало и уничтожение инфраструктуры из-за волн завоеваний.

Вместе с тем, в 2005 году команда во главе с Саллон смогла прорастить семена иудейской финиковой пальмы, которым 1900 лет. Их нашли на историческом месте вблизи Мертвого моря в Израиле. После первого успеха Саллон вместе с коллегами смогли заставить прорасти шесть семян иудейской финиковой пальмы, которым 2 тысячи лет. Их тоже нашли во время археологических раскопок в Иудейской пустыне возле Мертвого моря в 1963 и 1991 годах.