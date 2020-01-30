В харьковском университете открыли обновленный музей астрономии (фото)

История астрономической науки в ХНУ им. Каразина насчитывает уже более 200 лет

В Харькове после реконструкции открыли обновленный Музей астрономии ХНУ. Решением ученого совета вуза ему было присвоено имя академика Николая Барабашова.

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Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

"Каразинский университет начинает исследовать Вселенную с момента своего основания. История астрономической науки в университете насчитывает уже более 200 лет. И мы представляем ее в этом замечательном музее, который решением Ученого совета университета назван именем выдающегося, всемирно известного астронома Николая Барабашова", - сказал ректор Виль Бакиров.

Напомним, в центре Харькова планируют создать подземный музей. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Идея создания музея появилась у представителей организации "Дети подземелья" во время исследования ходов на улице Квитки-Основьяненко, в районе Свято-Успенского собора. Речь идет о помещениях бывшего гостиного двора - это около 250 квадратных метров подвальных помещений и 90 метров подземных галерей, которые проложены на глубине более четырех метров. С конца XVIII века так находились склады, после - бомбоубежище.