Ученые выяснили, почему волосы седеют от стресса

Как оказалось, определенный белок уничтожает стволовые клетки, ответственные за регенерацию пигмента в коже и волосах.

Ученые утверждают, что нашли причину, почему стресс заставляет волосы седеть, а также потенциальный способ не допустить такие изменения. Во время эксперимента на мышах стволовые клетки, которые контролируют цвет кожи и шерсти, были повреждены, когда грызуны переживали интенсивный стресс.

Таким образом, мышь с черным мехом стала полностью седой за считанные недели, - пишет BBC. Исследователи из США и Бразилии говорят, что их открытие заслуживает дальнейшего исследования с целью разработки препаратов, которые могли бы предотвратить потерю волос от старения.

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Мужчины и женщины могут начать седеть, когда им исполняется чуть больше 30 лет. В основном это происходит из-за естественных процессов старения и генетических склонностей. Однако, стресс тоже может сыграть важную роль. До этого времени ученые не были уверены, как именно он влияет на человеческие волосы.

Авторы исследования, которыми выступили ученые из Университета Сан-Паулу и Гарвардского университета, убеждены, что седина связана со стволовыми клетками меланоцитов, которые вырабатывают меланин и отвечают за цвет кожи и волос. Во время экспериментов на мышах они подтвердили, что это действительно так.

«Теперь мы знаем наверняка, что стресс ответственный за специфические изменения в вашей коже и волосах, и как именно все происходит», - сказал профессор Я Че Хсу из Гарвардского университета.

Боль заставляла тело мышей выделять адреналин и кортизол, что учасщало их сердцебиение. Кровяное давление росло, и это влияло на нервную систему, вызывая стресс. Этот процесс ускорил истощение стволовых клеток, которые производят меланин в луковицах волос.

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«Я знал, что стресс плохо действует на тело. Но пагубное влияние стресса, который мы обнаружили, за пределами моих представлений. За несколько дней все стволовые клетки, которые отвечают за регенерацию пигмента, были потеряны. А когда их не стало, восстановление пигмента не происходило. И нанесенный вред становится постоянным», - пояснил ученый.

Во время другого эксперимента исследователи обнаружили, что они могут заблокировать эти изменения, давая мышам антигипертензивный препарат, который уменьшает высокое кровяное давление. Сравнивая мышей, которые страдали от стресса, с теми, которые получали лекарства, ученые смогли обнаружить белок, который вредил своловым клеткам. Им оказалась циклин-зависимая киназа (CDK). Ее угнетение помогло сохранить цвет шерсти грызунов от вреда стресса. Таким образом, это открывает новые возможности для поиска лекарств от седины.