Найденный в Мексике двухкилограммовый кусок золота потеряли конкистадоры

Ценная находка стала подтверждением истории о побеге испанских захватчиков из столицы ацтеков.

В 1981 году в Мехико строители нашли большой кусок золота. Его откопали на севере старейшего парка в обеих Америках под названием Alameda Central во время строительства банка. Теперь ученые разгадали историю куска золота.

Они утверждают, что он был частью клада, который похитили в столице Ацтекской империи конкистадоры Эрнана Кортеса. Как пишет Newsweek, это произошло пять веков назад. Команда из Мексиканского национального института антропологии и истории проанализировали кусок золота весом почти два килограмма с помощью рентгеновского излучения. Ученые пришли к выводы, что его потеряли во время событий так называемой «Ночи скорби». Это важное событие времен испанских завоеваний.

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«Ночь скорби» произошла 30 июня 1520 года. Тогда войско ацтеков заставило Кортеса, его конкистадоров и их коллаборантов покинуть древнюю ацтекскую столицу город Теночтитлан. Позже город был переименован в Мехико. По словам археолога Леонардо Лопеса Лухана, кусок золота – «ключ» к загадке тех исторических событий.

Во время отступления испанцев кусок золота упал в один из каналов, который тек через Теночтитлан и впадал в озеро Тескоко. Сегодня оно высохло. По словам Лухана, место, где было найдено золото, совпадает с местом, где некогда был ацтекский канал Толтекакалоко. Этот канал Кортес и его люди использовали для побега.