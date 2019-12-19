Google перестал работать в Восточной Европе из-за порезанных оптоволоконных кабелей

Перебои в работе сервиса длились примерно два часа в нескольких странах.

Поврежденные оптоволоконные кабели стали причиной перебоев доступа к интернету в некоторых частях Восточной Европы, а также в Турции и Иране. Проблема, которая длилась примерно два часа, была связана с тем, что сразу несколько линий были порезаны одновременно. И такое случается крайне редко.

Как пишет BBC, в Google пояснили, что их сервисы были недоступны в регионе на протяжении 30 минут. В компании посоветовали интернет-провайдерам установить соединение с другими серверами поисковой системы, чтобы «обойти проблему».

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В своем заявлении Google также обвиняет в перебоях «одновременное разрезание многочисленных оптоволоконных кабелей». BBC Monitoring подтверждает, что в Болгарии, Турции и Иране были перебои с доступом к сети примерно в течение двух часов сегодня утром.

Директор иранской "Компании по инфраструктуре связи" Саджад Бонаби сказал, что произошли сразу два разрывы кабелей. Один на линии между Ираном и Бухарестом, а другой на линии с Мюнхеном. Это подорвало трафик на одной из главный магистралей в регионе.

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По словам Бонаби, ситуацию удалось исправить с помощью направления трафика на «здоровые» линии на западе и юге Ирана. Почему вообще оптоволоконные кабели были порезаны, никто так и не объяснил. Google пообещал обнародовать полный отчет об инциденте в ближайшие недели. Однако, международные интернет-кабели и ранее ошибочно перерезали.