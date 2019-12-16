На Афоне нашли древнее захоронение женщины

На священной горе веками жили монахи только мужского пола, а женщинам вход был запрещен.

Лаура Винн-Антикас специализируется на изучении костей. Она посвятила десятилетия исследованиям скелетов, похороненных по всей Греции в подземных склепах, могилах, часовнях и на археологических местах. Ученый сделала многочисленные невероятные открытия.

«Никогда не знаешь, что именно найдешь», - говорит антрополог американского происхождения.

«Кости не лгут. Они расскажут, как человек жил и, возможно, как он умер. Нужно быть готовым увидеть все», - добавила она.

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Но когда Винн-Антикас позвали оценить кости, выкопанные под каменным фундаментом Византийской чесовни в сугубо мужской монашеской республике на горе Афон, даже она была удивлена, - пишет The Guardian. Некоторые из них были слишком малы и совсем не напоминали мужские.

«Среди них были предплечья, голеностопные кости, и крестцовые кости, которые были просто отличались в своей морфологии. Другие были более прочны и точно соответствовали формам мужчин. А эти имели размеры, которые заметно подпадали под женскую шкалу. Они заметно отличались в размере», - пояснила ученый.

Было также очевидно, что найденные под землей в часовне кости были похоронены во второй раз. А с оригинальной могилы их бережно перевезли на Афон. Заинтригованный монастырь Пантократор, которому принадлежит часовня святого Афанасия, предложил провести радиоуглеродное исследование найденных останков.

«Если мы говорим о женщине или даже более чем одной женщине, это поднимет многочисленные вопросы. Например, кем она могла быть», - сказала Винн-Антикас.

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Вряд ли кто-то больше заинтересован в выяснении правды, чем сами монахи Афона. Женщинам запрещено ступать на землю обособленного региона на севере Греции, основанного в 10 веке. Даже животным женского пола за исключением котов нельзя находиться в монашеской республике.

«Если останки женщины присутствуют среди найденных костей, это будет первый известный инцидент, в котором женщина нашла свой вечный покой на горе Афон», - сказал архитектор-реставратор Фаидон Хаджиантониу, который нашел останки во время консервации в часовне.

«Были времена во время пиратских рейдов и вражеских вторжений, когда монахи открывали свои двери для женщин. Но такое случалось редко. Существует известная сказка о сербском короле, который привез свою жену на Афон. Но ее везде носили и не разрешали ступать на афонскую землю. Везде в монастырских помещениях постелили ковры, чтобы она не смогла коснуться земли», - добавил архитектор.