Победителями SCIENCE BATTLE стали проекты по очистке от пестицидов и антипаразитные дроны

23 ноября в Киеве состоялся Science Battle — конкурс научных проектов при поддержке компании PJSC Carlsberg Ukraine. Грант в 1 000 000 гривен разделили два проекта — H2Reduction, направленный на очистку от пестицидов, и Druid Drone, способствующий снижению распространения полупаразитического растения омелы.

Связь бизнеса и науки — важнейший фактор роста прогресса и инноваций. Научный потенциал Украины по-прежнему велик. Однако академическая среда — это все еще закрытое сообщество, зачастую живущее по собственным правилам, которые не поспевают за запросами стремительно меняющегося мира. В результате перспективные разработки часто не покидают стен лабораторий.

Пивоваренная компания Carlsberg инвестирует в развитие науки во всем мире, и Украина не исключение. PJSC Carlsberg Ukraine системно создает и популяризирует площадки, на которых лучшие научные разработки получают финансовую поддержку и возможность реализации на практике. В этом году научный конкурс Science Battle, прошедший при поддержке пивоваров, сфокусировался на задачах повышения эффективности производства и снижения урона окружающей среде.

54 проекта, пришедшие на рассмотрение, были посвящены темам агропрома, водных ресурсов, эффективной энергетики, биотехнологий и снижения выбросов CO2. Лишь 10 из них были отобраны авторитетным жюри из числа ведущих украинских ученых и достигли финала. В течение недели десятка лучших готовилась к баттлу, оттачивая свои презентации под руководством бизнес-менторов. Основы маркетинга, финансового планирования, мастерства публичного выступления и бизнес-мышления стали мощным подспорьем для всех конкурсантов.

Евгений Шевченко, генеральный директор PJSC Carlsberg Ukraine:

«Компания Carlsberg и наука связаны еще с XIX века благодаря нашему основателю Якобу Кристиану Якобсону. Одним из первых в мире он открыл при пивоварне лабораторию контроля качества. Со временем лаборатория вышла за эти рамки и занялась фундаментальными исследованиями. Благодаря ее работе человечество получило чистую культуру пивных дрожжей, энзимы, шкалу кислотно-щелочного баланса pH. Впоследствии на основе лаборатории был создан Фонд Carlsberg, который является нашим крупнейшим акционером и инвестирует полученные дивиденды в развитие научного прогресса. В Украине второй год подряд мы выделяем гранты на разработки в областях, относящихся к eco-science — охране и защите окружающей среды».

Победителями Science Battle и обладателями чека на 500 000 гривен каждый стали:

H2Reduction, работающий над проблемой обезвреживания стойких органических загрязнителей, в том числе пестицидов, высокотемпературным восстановлением в среде синтез-газа. Сегодня украинская экономика тратит миллионы гривен на складирование опасных для жизнедеятельности отходов и их утилизацию за рубежом. Внедрение технологии оптимизирует расходы и улучшит экологическую обстановку в стране. В ближайших планах создание мобильной установки, которая будет перемещаться по полигонам Украины и эффективно выполнять задачи, на которые сегодня перерасходуются бюджетные средства.

Druid Drone, решающий проблемы распространения полупаразитического растения омелы на деревьях в городах, лесах и лесополосах. Проект призван упростить и улучшить работу арбористов при обрезке и обработке омелы на сложнодоступных ветвях деревьев при помощи специальных дронов. Разработка повысит качество контроля над распространением омелы в зеленых зонах, что потенциально продлит деревьям жизнь на несколько десятков лет. Как следствие, в ближайшей перспективе инновация благоприятно отразится на экологии урбанизированных районов. Техническое оснащение дронов прямо сейчас проходит тестирование в полевых условиях в Бразилии и в Украине.

Среди проектов-финалистов, которые боролись за гранты, были:

RE-leaf PAPER — технология экологически чистой переработки опавших листьев.

BIODrum — концепция выращивания микроводорослей хлорелла.

Monair — низкозатратная сеть станций мониторинга качества атмосферного воздуха.

Eco Green Plates — изготовление одноразовой посуды, упаковочных листов, пленок из отходов кукурузы.

Triolet — биокосметика на основе отходов пивоварения.

SoilSave — защита почв от эрозии путем стабилизации гидрогелями.

Carbominer — модули для производства CO2, которые эффективно улавливают его из открытого воздуха и поставляют в теплицы. Кстати, этот проект победил в зрительском голосовании.

Magnet-BIO вышли в финал, но решили не участвовать в защите. Работа проекта была посвящена биосорбенту для очистки воды на основе управления магнитным полем.

Члены жюри остались довольны составом финалистов и их презентациями. Выбор победителей оказался не из простых.

Антон Сененко, старший научный сотрудник Института физики НАН Украины, кандидат физико-математических наук, председатель жюри:

«Главное, чего удалось достичь, — это продемонстрировать абсолютно всем ученым в Украине, в том числе представителям фундаментальных наук: бизнес может финансировать научные исследования, которые не сулят быстрой выгоды. Поэтому стоит на подобные конкурсы подаваться, учиться презентовать свои работы и отстаивать свои позиции в полемике с жюри».

Сергей Колотилов, доктор химических наук, заведующий отделом пористых веществ и материалов Института физической химии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины:

«Приятно, что конкурс вызвал широкий интерес и было подано много работ по различным темам. Я хочу подчеркнуть: не надо бояться участвовать в конкурсах, не надо бояться представить свою работу с несколько иного ракурса, чем тот, к которому мы привыкли в наших научных и учебных заведениях».

Инна Гоч, экспертка в биологии и ихтиологии, координаторка проектов WWF в Украине, менторка STEM-программ, кандидатка биологических наук:

«Science Battle — это ценный новый опыт. Для Carlsberg — уже двухлетний опыт поддержки научных стартапов, для жюри — опыт сравнения и оценки во многих случаях очень разноплановых работ, для участников — драйв соревнования и возможность поднять свою идею на новый уровень. В природоохране, области, где я работаю, есть еще огромное количество нерешенных проблем, и окно возможностей открыто. Главное — не останавливаться на достигнутом!»

Руслана Радчук, научная сотрудница отдела молекулярной генетики Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben (Германия):

«Важная, на мой взгляд, нынешняя тенденция — поощрение не больших институтских отделов или готовых стартапов, а именно небольших команд: талантливых ученых-энтузиастов, которые ранее не имели опыта ярких презентаций и рекламы себя. Carlsberg предоставил им возможность набраться боевых навыков в конкурентной борьбе. Мне кажется, это удачная инвестиция не только в конкретный проект, но и в будущее страны».

Science Battle обещает стать ежегодным мероприятием. И в следующем году организаторы планируют привлечь к участию в конкурсе еще большее число научных проектов.

Справка:

PJSC Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных групп в мире с крупным портфелем брендов пива и других напитков. С момента основания в 1847 году Carlsberg Group стабильно работает и вносит положительный вклад в развитие общества на всех своих рынках. Компания на протяжении своей истории активно поддерживает развитие науки во всем мире.

Дополнительная информация на сайте carlsbergukraine.com.