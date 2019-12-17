Победителями SCIENCE BATTLE стали проекты по очистке от пестицидов и антипаразитные дроны
Связь бизнеса и науки — важнейший фактор роста прогресса и инноваций. Научный потенциал Украины по-прежнему велик. Однако академическая среда — это все еще закрытое сообщество, зачастую живущее по собственным правилам, которые не поспевают за запросами стремительно меняющегося мира. В результате перспективные разработки часто не покидают стен лабораторий.
Пивоваренная компания Carlsberg инвестирует в развитие науки во всем мире, и Украина не исключение. PJSC Carlsberg Ukraine системно создает и популяризирует площадки, на которых лучшие научные разработки получают финансовую поддержку и возможность реализации на практике. В этом году научный конкурс Science Battle, прошедший при поддержке пивоваров, сфокусировался на задачах повышения эффективности производства и снижения урона окружающей среде.
54 проекта, пришедшие на рассмотрение, были посвящены темам агропрома, водных ресурсов, эффективной энергетики, биотехнологий и снижения выбросов CO2. Лишь 10 из них были отобраны авторитетным жюри из числа ведущих украинских ученых и достигли финала. В течение недели десятка лучших готовилась к баттлу, оттачивая свои презентации под руководством бизнес-менторов. Основы маркетинга, финансового планирования, мастерства публичного выступления и бизнес-мышления стали мощным подспорьем для всех конкурсантов.
Евгений Шевченко, генеральный директор PJSC Carlsberg Ukraine:
«Компания Carlsberg и наука связаны еще с XIX века благодаря нашему основателю Якобу Кристиану Якобсону. Одним из первых в мире он открыл при пивоварне лабораторию контроля качества. Со временем лаборатория вышла за эти рамки и занялась фундаментальными исследованиями. Благодаря ее работе человечество получило чистую культуру пивных дрожжей, энзимы, шкалу кислотно-щелочного баланса pH. Впоследствии на основе лаборатории был создан Фонд Carlsberg, который является нашим крупнейшим акционером и инвестирует полученные дивиденды в развитие научного прогресса. В Украине второй год подряд мы выделяем гранты на разработки в областях, относящихся к eco-science — охране и защите окружающей среды».
Победителями Science Battle и обладателями чека на 500 000 гривен каждый стали:
H2Reduction, работающий над проблемой обезвреживания стойких органических загрязнителей, в том числе пестицидов, высокотемпературным восстановлением в среде синтез-газа. Сегодня украинская экономика тратит миллионы гривен на складирование опасных для жизнедеятельности отходов и их утилизацию за рубежом. Внедрение технологии оптимизирует расходы и улучшит экологическую обстановку в стране. В ближайших планах создание мобильной установки, которая будет перемещаться по полигонам Украины и эффективно выполнять задачи, на которые сегодня перерасходуются бюджетные средства.
Druid Drone, решающий проблемы распространения полупаразитического растения омелы на деревьях в городах, лесах и лесополосах. Проект призван упростить и улучшить работу арбористов при обрезке и обработке омелы на сложнодоступных ветвях деревьев при помощи специальных дронов. Разработка повысит качество контроля над распространением омелы в зеленых зонах, что потенциально продлит деревьям жизнь на несколько десятков лет. Как следствие, в ближайшей перспективе инновация благоприятно отразится на экологии урбанизированных районов. Техническое оснащение дронов прямо сейчас проходит тестирование в полевых условиях в Бразилии и в Украине.
Среди проектов-финалистов, которые боролись за гранты, были:
RE-leaf PAPER — технология экологически чистой переработки опавших листьев.
BIODrum — концепция выращивания микроводорослей хлорелла.
Monair — низкозатратная сеть станций мониторинга качества атмосферного воздуха.
Eco Green Plates — изготовление одноразовой посуды, упаковочных листов, пленок из отходов кукурузы.
Triolet — биокосметика на основе отходов пивоварения.
SoilSave — защита почв от эрозии путем стабилизации гидрогелями.
Carbominer — модули для производства CO2, которые эффективно улавливают его из открытого воздуха и поставляют в теплицы. Кстати, этот проект победил в зрительском голосовании.
Magnet-BIO вышли в финал, но решили не участвовать в защите. Работа проекта была посвящена биосорбенту для очистки воды на основе управления магнитным полем.
Члены жюри остались довольны составом финалистов и их презентациями. Выбор победителей оказался не из простых.
Антон Сененко, старший научный сотрудник Института физики НАН Украины, кандидат физико-математических наук, председатель жюри:
«Главное, чего удалось достичь, — это продемонстрировать абсолютно всем ученым в Украине, в том числе представителям фундаментальных наук: бизнес может финансировать научные исследования, которые не сулят быстрой выгоды. Поэтому стоит на подобные конкурсы подаваться, учиться презентовать свои работы и отстаивать свои позиции в полемике с жюри».
Сергей Колотилов, доктор химических наук, заведующий отделом пористых веществ и материалов Института физической химии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины:
«Приятно, что конкурс вызвал широкий интерес и было подано много работ по различным темам. Я хочу подчеркнуть: не надо бояться участвовать в конкурсах, не надо бояться представить свою работу с несколько иного ракурса, чем тот, к которому мы привыкли в наших научных и учебных заведениях».
Инна Гоч, экспертка в биологии и ихтиологии, координаторка проектов WWF в Украине, менторка STEM-программ, кандидатка биологических наук:
«Science Battle — это ценный новый опыт. Для Carlsberg — уже двухлетний опыт поддержки научных стартапов, для жюри — опыт сравнения и оценки во многих случаях очень разноплановых работ, для участников — драйв соревнования и возможность поднять свою идею на новый уровень. В природоохране, области, где я работаю, есть еще огромное количество нерешенных проблем, и окно возможностей открыто. Главное — не останавливаться на достигнутом!»
Руслана Радчук, научная сотрудница отдела молекулярной генетики Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben (Германия):
«Важная, на мой взгляд, нынешняя тенденция — поощрение не больших институтских отделов или готовых стартапов, а именно небольших команд: талантливых ученых-энтузиастов, которые ранее не имели опыта ярких презентаций и рекламы себя. Carlsberg предоставил им возможность набраться боевых навыков в конкурентной борьбе. Мне кажется, это удачная инвестиция не только в конкретный проект, но и в будущее страны».
Science Battle обещает стать ежегодным мероприятием. И в следующем году организаторы планируют привлечь к участию в конкурсе еще большее число научных проектов.
Справка:
PJSC Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных групп в мире с крупным портфелем брендов пива и других напитков. С момента основания в 1847 году Carlsberg Group стабильно работает и вносит положительный вклад в развитие общества на всех своих рынках. Компания на протяжении своей истории активно поддерживает развитие науки во всем мире.
Дополнительная информация на сайте carlsbergukraine.com.