НАТО готовится к компьютерной войне

Лидеры стран-членов НАТО одобрили на заседании в Бухаресте решение создать специальную структуру для защиты государств альянса от кибератак, сообщил РИА Новости источник в делегации НАТО.

По его словам, участники саммита "дали политическое добро" новой структуре, целью которой является сбор разведывательных данных и координация действий членов НАТО в борьбе против киберпреступности. До сих пор альянс защищал от кибератак только собственную систему коммуникаций.

Необходимость создания спецструктуры, которая займется вопросами защиты союзников от действий киберпреступников, стала очевидной для НАТО после серии кибератак против Эстонии летом 2007 года. На Западе их связывали с решением местных властей демонтировать памятник советским воинам.