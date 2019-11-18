В Кабмине начали переход на онлайн-сервисы Google: корпорация подарила 1000 аккаунтов

Также стартовали курсы обучения первых групп сотрудников Кабмина.

Официально стартовал пилотный проект по внедрению инструментов Google в деятельность Кабинета министров Украины.

Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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«Мы договорились с Google, нам предоставляют 1000 бесплатных аккаунтов. За это мы им очень благодарны. Прежде всего я рассчитываю на Google Docs и Spreadsheet. Вы даже не представляете, сколько времени тратят государственные служащие из-за того, что не могут просто "зашерить" (поделиться – УНИАН) документы и работать над ними вместе. Вместо этого куча времени уходит на логистику бумажек и чертежу по ним карандашами», - написал он.

Дубилет добавил, что также рассчитывает на сервис Google Forms.

«Сейчас, если надо собрать информацию от других госорганов или сотрудников, на это уходит куча времени, потому что информация собирается через документы и затем систематизируется вручную», - добавил он.

Министр Кабмина сообщил, что на этой неделе официально стартовали курсы обучения первых групп сотрудников Кабмина.

Он также отметил, что есть случаи, когда инструменты Google использовать нельзя (например, информация с ограниченным доступом), но таких случаев немного.

«Все это очень базовые вещи, к которым бизнес давно привык, но в государственных органах часто приходится начинать именно с таких базовых вещей», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Кабинете министров Украины начали внедрять структурные изменения, которые будут предусматривать экономию бюджетных средств и эффективное управление.