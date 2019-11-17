Юные украинские изобретатели завоевали 4 золотые медали на конкурсе в Сингапуре

Юные изобретатели представляли не просто теоретические разработки, но проекты, которые имеют прототипы и могут быть полноценными стартапами.

Ученики Малой академии наук Украины завоевали четыре золотые медали на Глобальном конкурсе инноваций AIGC-2019 в Сингапуре.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАН.

Юные изобретатели представляли не просто теоретические разработки, но проекты, которые имеют прототипы и могут быть полноценными стартапами.

В частности, лучшей инновацией признано мультифункциональное устройство для незрячих "HelpyEyes" львовянина Дмитрия Лопушанского. Прибор позволяет людям с недостатками зрения определять цвета, уровень освещенности и препятствия поблизости. Также высоко оценили еще одно изобретение для незрячих - механизм оптимального устройства для чтения шрифтом Брайля Софии Петрушин. Преимуществом её механизма над конкурентами является его эффективность и низкая цена, что сделает брайлевский дисплей доступным каждому.

Кроме того, высшим отличием наградили Назара Поночевного за сервис, который автоматически подбирает музыку к видео. Для этого был создан искусственный интеллект, который учился гармонично сочетать видео с музыкой на самых успешных фильмах и видеороликах.

"Ученица МАН Ольга Харасахал, кроме "золота", одержала абсолютную победу – награду "Лучший среди лучших (Best Award Trophy)". Её метод выявления метастаз на ранних стадиях онкозаболеваний уже не первый год успешно применяется в Мариупольском онкодиспансере. Ольга работает волонтером в госпитале и с 14 лет помогала воинам АТО в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. AIGC - это самый большой и самый престижный инновационный конкурс в Сингапуре. Лучших выбирали жюри из MIT, Nanyang Technology University, CAIST и других ведущих научных учреждений мира. Конкурс проходил 15-17 ноября в Наньянском технологическом университете (NTU). Конкурентами украинских молодых ученых были изобретатели из таких стран, как Индонезия, Малайзия, Китай, Южная Корея, Филиппины, Гонконг, Вьетнам, Тайвань и других.